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Сегодня, 10:31

Вайсфельд: «Не думаю, что клубы КХЛ начнут выбирать себе соперников по плей-офф»

Мария Гусева
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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказал мнение, что попытки клубов КХЛ выбрать соперника по плей-офф могут обернуться крахом.

«Вообще, я не думаю, что клубы КХЛ начнут выбирать себе соперников по плей-офф, — цитирует Betonmobile.ru Вайсфельда. — Кого выбирать-то? Ведь откровенно слабых команд нет. Да и плотность в той же таблице Восточной конференции такая, что все очень тонко — начнешь выбирать, а кто-то сыграет не так, как ты запланировал, и все расчеты пойдут в мусорную корзину. В итоге попадешь на того, на кого попадать не хотел. Если бы все зависело только от одной команды — это одно, но предугадать результаты других — невозможно.

Ходят слухи, что некоторые клубы мечтают заполучить «Магнитку»? Впервые об этом слышу, но если порассуждать логически, то, да, сейчас команда Ильи Воробьева играет неважно, но там очень сильный состав. И если «Магнитка» в плей-офф выйдет на пик формы, то мои соболезнования тем, кто ее выбирал. Поэтому считаю попытки выйти на магнитогорцев очень сомнительным посылом. То же самое, кстати, могу сказать и про «Автомобилист». Да, команда играет с перепадами, но там очень мастеровитые хоккеисты. И никто не знает, в каком состоянии они подойдут к плей-офф".

На данный момент в плей-офф от Восточной конференции вышли «Ак Барс» и «Сибирь».

Источник: Betonmobile.ru
Хоккей
КХЛ
Леонид Вайсфельд
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