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Сегодня, 18:29

Сушинский: «Для игроков из Восточной конференции график переживается тяжелее, в этом есть несправедливость»

Алина Савинова
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Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался о сложности расписания команд из Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Я согласен, что для игроков из Восточной конференции КХЛ игровой график переживается тяжелее. Каким-нибудь московским клубам в этом плане намного легче, в этом есть несправедливость. Возможно, КХЛ стоит сократить игры между командами из Западной и Восточной конференций до минимума», — цитирует Сушинского Sport24.

На данный момент лидером Восточной конференции является «Сибирь», которая набрала 73 очка в 57 матчах. Вторым идет «Ак Барс» с 71 очком в 56 встречах. «Автомобилист» замыкает тройку лидеров (70 очков в 55 играх).

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-01-28-sushinskiy-grafik-v-kkhl-tyazheleye-dlya-igrokov-iz-vostochnoy-konferentsii-eto-nespravedlivost
Максим Сушинский
Хоккей
КХЛ
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Западная конференция И В П О
1 СКА 57 43 14 90
2 Локомотив 57 34 23 76
3 ЦСКА 55 35 20 76
4 Торпедо 56 36 20 76
5 Динамо М 56 32 24 73
6 Витязь 56 28 28 64
7 Спартак 57 25 32 58
8 Динамо Мн 57 22 35 57
9 Северсталь 56 22 34 56
10 Куньлунь 57 20 37 45
11 Сочи 55 6 49 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 57 34 23 73
2 Ак Барс 56 31 25 71
3 Автомобилист 55 31 24 70
4 Металлург 55 30 25 69
5 Авангард 55 32 23 68
6 Сал. Юлаев 56 29 27 67
7 Адмирал 56 28 28 63
8 Нефтехимик 56 26 30 56
9 Барыс 58 25 33 56
10 Амур 55 25 30 56
11 Трактор 56 23 33 54
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