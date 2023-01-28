Сушинский: «Для игроков из Восточной конференции график переживается тяжелее, в этом есть несправедливость»

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался о сложности расписания команд из Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Я согласен, что для игроков из Восточной конференции КХЛ игровой график переживается тяжелее. Каким-нибудь московским клубам в этом плане намного легче, в этом есть несправедливость. Возможно, КХЛ стоит сократить игры между командами из Западной и Восточной конференций до минимума», — цитирует Сушинского Sport24.

На данный момент лидером Восточной конференции является «Сибирь», которая набрала 73 очка в 57 матчах. Вторым идет «Ак Барс» с 71 очком в 56 встречах. «Автомобилист» замыкает тройку лидеров (70 очков в 55 играх).