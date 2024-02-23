Шуми Бабаев: «Фисенко сплотил ребят. Его заслуга, что «Лада» попала в плей-офф, очень большая»

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Лады» Михаила Фисенко, прокомментировал выход тольяттинского клуба в плей-офф КХЛ.

«Фисенко вообще провел один из лучших сезонов. Он проявил себя лидером команды, и его заслуга в том, что «Лада» попала в плей-офф, очень большая. Миша сплотил ребят, создал хороший коллектив», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Фисенко перешел тольяттинскую команду в июне 2023 года. За клуб 33-летний форвард сыграл 56 матчей, в которых набрал 15 (3+12) очков.

«Лада» находится на 7-м месте в Восточной конференции, набрав 74 очка в 66 играх.