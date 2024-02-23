«Нефтехимик» и «Локомотив» в пятницу, 23 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске. Начало — 17:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на платформе KHL Prime. Ключевые события игры «Нефтехимик» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Нефтехимик» набрал 66 очков и занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Локомотива» 91 балл, команда находится на 3-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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