Агент Бабаев рассказал о будущем защитника «Ак Барса» Евсеева

Агент защитника «Ак Барса» Никиты Евсеева Шуми Бабаев прокомментировал ситуацию вокруг игрока.

Ранее КХЛ отказала игроку в расторжении контракта с клубом по статье «спортивная дискриминация».

«Ничего не изменилось. Мы смотрим определенные моменты, решаем все вопросы — как будем проводить, что делать. Но в данной ситуации такой остроты уже нет. До окончания его контракта осталось не так много времени. Есть регламент и так называемые 18 месяцев — до этого времени надо заявить, что ты уезжаешь из страны, уходишь из этой команды. Поэтому это не так актуально», — цитирует агента «РБ Спорт».

Бабаев добавил, что будет продолжать работу над обменом игрока.

У Евсеева 3 (1+2) очка в 19 матчах за «Ак Барс» в нынешнем сезоне. В последний раз защитник играл за команду 20 октября в матче с «Сибирью» (2:3 ОТ).