Хмелевский — о матче с «Северсталью»: «Такие победы радуют команду, потому что было тяжело»
Форвард «Салавата Юлаева» Саша Хмелевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:3).
— Хорошая победа, это радует команду, потому что было тяжело, — приводит слова Хмелевского официальный сайт клуба. — Они сравняли, но мы нашли способ выиграть. Мы учимся на ошибках. Приятно получить два очка.
— Соперник во многом превзошел уфимскую команду в статистике. За счет чего удалось вам победить?
— Во-первых, Самонов отлично сыграл, он делал большие сейвы. Мы верим в него, он может держать нас, когда у нас плохо идет игра. Мы пропустили в меньшинстве, у них было много большинства, но мы нашли способ победить.
— Вы сделали дубль ровно неделю назад. Получается, пятница для вас — счастливый день?
— У меня пятница всегда самый любимый день в неделе, потому что потом два выходных (улыбается).
«Северсталь» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков. «Салават Юлаев» идет четвертым в Восточной конференции (24 очка).
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|14
|7
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|2
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|3
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|20
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|7
|27
|4
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|8
|26
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|11
|9
|23
|6
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|21
|11
|10
|23
|7
|СКА
|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|19
|8
|11
|19
|9
|Динамо Мн
|18
|8
|10
|19
|10
|Куньлунь РС
|23
|7
|16
|16
|11
|Витязь
|20
|5
|15
|12
|21.10
|13:00
|
Торпедо – Амур
|- : -
|21.10
|14:00
|
Витязь – Локомотив
|- : -
|21.10
|17:00
|
Нефтехимик – СКА
|- : -