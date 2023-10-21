Кожемяко: «К сожалению, пока не можем в этом сезоне быть удовлетворены выступлением «Адмирала»
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прокомментировал уход из «Адмирала» в СКА лучшего вратаря КХЛ прошлого сезона Никиты Серебрякова.
«Вообще это дело менеджера и команды. Поэтому мы никогда не вмешиваемся ни в подбор игроков, ни в обмены. Вы знаете, к сожалению, пока не можем в этом сезоне быть удовлетворены выступлением «Адмирала». Я думаю, результаты такие потому, что команда новая, молодая. Она себя еще покажет, но все зависит от тренера. Мы будем помогать ему, советоваться, но стараемся в дела тренера, постановку игры, в подбор игроков не влезать. Это сугубо его дело. А наше дело — только обеспечить тренера всеми необходимыми условиями. В прошлом сезоне результат был хороший — мы очень довольны.
Сейчас положение стабильное. И мы даже немного увеличили бюджет за счет спонсоров. Сейчас тоже будем смотреть. Поэтому главное, чтобы новая команда собралась и показала хороший результат болельщикам. И в целом люди поверили в себя. Играют неплохо, но что-то пока не складывается», — цитируют «Известия» Кожемяко.
СКА объявил о переходе 27-летнего Серебрякова 4 октября. В прошедшем сезоне вратарь принял участие в 6 матчах за «Адмирал» и отразил 92 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,48.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|22
|14
|8
|31
|2
|Ак Барс
|19
|13
|6
|28
|3
|Лада
|22
|11
|11
|26
|4
|Автомобилист
|21
|12
|9
|26
|5
|Сал. Юлаев
|19
|12
|7
|24
|6
|Авангард
|19
|10
|9
|22
|7
|Трактор
|21
|10
|11
|22
|8
|Амур
|19
|8
|11
|21
|9
|Сибирь
|20
|9
|11
|21
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|18
|11
|Барыс
|21
|6
|15
|18
|12
|Адмирал
|18
|5
|13
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|21
|14
|7
|30
|2
|Локомотив
|20
|14
|6
|29
|3
|Динамо М
|20
|13
|7
|27
|4
|Торпедо
|20
|12
|8
|26
|5
|ЦСКА
|20
|11
|9
|23
|6
|Сочи
|21
|11
|10
|23
|7
|СКА
|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|19
|8
|11
|19
|9
|Динамо Мн
|18
|8
|10
|19
|10
|Куньлунь РС
|23
|7
|16
|16
|11
|Витязь
|20
|5
|15
|12
|21.10
|13:00
|
Торпедо – Амур
|- : -
|21.10
|14:00
|
Витязь – Локомотив
|- : -
|21.10
|17:00
|
Нефтехимик – СКА
|- : -