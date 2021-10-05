Хенкель — о матче с минским «Динамо»: «Всегда хочется обыграть бывшую команду»

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».

? В прошлом матче с минчанами было какое-то неудачное стечение обстоятельств?

? Стечение было, но я бы не сказал, что Минску повезло. Это было наше закономерное поражение, так как мы были недостаточно хороши и быстры. Ситуацию подправили, сегодня будет совсем другая игра.

? Опираясь на прошлую игру, что можете сказать о «Динамо»?

? Это очень быстрая команда, где много хороших легионеров. Ребята раскрепощенные, играющие. Нужно хорошо играть в обороне, реализовывать свои моменты и тогда победа будет за нами.

? Сейчас идут матчи с интересными соперниками — «Йокерит», ЦСКА, «Салават», «Динамо», а затем «Магнитка». Где брать эмоции?

? Всего месяц сезона прошел. Конечно, тяжелое расписание, но ничего страшного. Победы дают эмоции, выходим побеждать в каждом матче.

? Сейчас уже отлегло или каждый матч против «Динамо» по-прежнему особенный?

? Наверное, только в первом сезоне игры против Минска были самыми запоминающимися, по свежей памяти. Не могу сказать, что сейчас матч рядовой, всегда хочется обыграть бывшую команду. Такая принципиальность у тебя в голове сидит, поэтому хочется победить, — цитирует Хенкеля официальный сайт клуба.

Матч «Ак Барс» — «Динамо» (Минск) состоится сегодня, 5 октября, в Казани на «Татнефть Арене». Начало встречи — в 19.00 (мск).