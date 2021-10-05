Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

КХЛ: расписание и результаты матчей 5 октября — СКА против «Локо», «Спартак» — «Металлург»

10:00
Хоккеисты СКА. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хоккеисты СКА. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Во вторник, 5 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут четыре матча. СКА сыграет против «Локомотива», «Спартак» примет «Металлург» и другие встречи.

КХЛ. Регулярный чемпионат

19.00 (мск). «Ак Барс» — «Динамо» (Минск)

19.30. СКА — «Локомотив»

19.30. «Сочи» — «Салават Юлаев»

19.30. «Спартак» — «Металлург»

Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Смерть в Bare Knuckle. Американский боец умер после страшного нокаута
Уход Николича неизбежен. Рангник запустил немецко-динамовский алгоритм
«Настоящий вратарь из гроба вылезет — и гроб в щепки разлетится». Интервью тренера вратарей сборной России Кафанова
Что будет, если заниматься с гантелями каждый день. Советы специалистов
Бег во вред: к чему может привести неправильный выбор кроссовок для бега?
vs
0
Офсайд