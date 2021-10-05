Во вторник, 5 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут четыре матча. СКА сыграет против «Локомотива», «Спартак» примет «Металлург» и другие встречи.

КХЛ. Регулярный чемпионат

19.00 (мск). «Ак Барс» — «Динамо» (Минск)

19.30. СКА — «Локомотив»

19.30. «Сочи» — «Салават Юлаев»

19.30. «Спартак» — «Металлург»

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