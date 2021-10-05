КХЛ: расписание и результаты матчей 5 октября — СКА против «Локо», «Спартак» — «Металлург»
10:00
Во вторник, 5 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут четыре матча. СКА сыграет против «Локомотива», «Спартак» примет «Металлург» и другие встречи.
19.00 (мск). «Ак Барс» — «Динамо» (Минск)
19.30. «Сочи» — «Салават Юлаев»
19.30. «Спартак» — «Металлург»
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