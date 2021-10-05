Тренер «Ак Барса»: «У минского «Динамо» веселая команда с хорошей вратарской бригадой»

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».

? Вспомните гостевое поражение от минского «Динамо». Это было какое-то недоразумение?

? Причем тут недоразумение? Если считать, что мы вели 2:1, а потом пропустили четыре гола с пяти бросков… Но надо отдать должное ? соперник серьезно добавил в третьем периоде. Они хорошо работали в нашей зоне, как один в один, так и в командной игре. Соперник был на ходу.

? Как охарактеризуете текущее состояние соперника?

? Команда сбалансированная, присутствуют хорошие молодые ребята, хорошая вратарская бригада. Есть и средняя прослойка, и ветераны, и легионеры, которые могут повести команду за собой. Мы помним выездную игру, готовились по ней и по последним матчам Минска. Команда веселая, бежит, активно играет. Может активно срываться и со стандартов в своей зоне, и из позиционной обороны — это надо учитывать, нивелировать, работать на возврате. Они создают очень много моментов именно из своей зоны обороны: хорошо выбегают, выстреливают и забивают за счет этого много голов.

? По календарю сейчас идут матчи с топ-командами. Победы добавляют эмоций?

? Когда идут тяжелые матчи, в которых затрачивается много эмоциональных и физических сил, фактор победы имеет очень большое значение для восстановления. Ребята сами говорят, что после победных серий совсем другой заряд, другое электричество в раздевалке, — цитирует Зубова официальный сайт клуба.

Матч «Ак Барс» — «Динамо» (Минск) состоится сегодня, 5 октября, в Казани на «Татнефть Арене». Начало встречи — в 19.00 (мск).