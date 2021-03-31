Хартли оценил «Ак Барс»: «Они делают все то же самое, что и раньше»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли перед стартом финальной серии Восточной конференции против «Ак Барса» рассказал о своих ожиданиях и подготовке команды.

«Нас ждет очень серьезный противник со сбалансированным составом. Наша подготовка к этой серии проходит без изменений. Много изучаем игры «Ак Барса», они делают все то же самое, что и раньше. Я вижу в наших игроках целеустремленность, концентрацию и интерес.

Это плей-офф, здесь нельзя предсказать результат. Каждый матч по-своему интересен. Понятно, что нельзя ничего предсказать, на то хоккей и интересен. Каждый матч — это новая история", — сказал тренер.

Первый матч серии «Ак Барс» — «Авангард» пройдет 3 апреля в Казани.

(Ангелина Коляда, Вероника Ротенберг)