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Тренер «Северстали» Разин объяснил, зачем пользуется Instagram

12:04
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал, зачем завел аккаунт в Instagram.

«Лично мне не так много гадостей пишут, больше благодарностей. То, что я открыл эти сети, стало защитной реакцией на различные вещи, которые прилеплялись ко мне — в том числе, в СМИ. Страница в инстаграме была создана, чтобы показать, что я нормальный человек, и у меня нет идиотских заскоков. Я в любой момент могу написать то, что я думаю и хочу сказать. Журналисты спрашивают то, что они хотят знать, а в соцсети я высказываюсь свободно. Как делал эти записи, так и будут делать, но, наверное, не так активно. Хотя, если будет, чего показать, покажу. Стараюсь с юмором что-то выкладывать. Думаю, сейчас станет меньше тем, но планирую показать, куда в отпуск поеду», — цитирует Разина официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» под руководством Разина завершила регулярный чемпионат на шестом месте в Западной конференции. В первом раунде плей-офф КХЛ череповецкий клуб уступил московскому «Динамо» (1-4).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/03/31/482828.html

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