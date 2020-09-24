Губерниев: «Я перечитал труды Тихонова и Тарасова. Готов возглавить «Авангард»

Известный ведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» заявил, что готов стать хоккейным тренером.

— Эпидемия в КХЛ? Нормально все! Напишите, что я могу принять омский «Авангард», я нормально катаюсь на коньках, у меня был спецкурс по хоккея, — заявил «СЭ» Дмитрий Губерниев. — Если возникнет ситуация, помажу нос аксальнкой, у меня есть коньки 48 размера, спокойно выйду. Люблю Балашиху, Саша Бедарев рассказывал мне про «Авангард», готов принять.

Если Ротенберг тренировал СКА, то я тоже могу заключить какой-то краткосрочный контракт и спокойно возглавить «Авангард». Команда хоть заиграет как-то. Я все-таки много трудов перечитал Тарасова, Чернышова, Тихонова. Федоров меня консультирует, его я, кстати, помощником возьму. Еще один помощник будет Кирилл Филиппов. Осталось только найти тренера по вратарям. На эту позицию найму Дарью Миронову. Такой будет тренерский штаб у «Авангарда», если, конечно, там что-то пойдет не так. (Севастиан Терлецкий)