Экс-игрок «Спартака» Князев рассказал, что ему больше всего запомнилось в регулярном чемпионате КХЛ

Бывший нападающий «Спартака» Кирилл Князев рассказал, что ему больше всего запомнилось в регулярном чемпионате КХЛ.

«В минувшем регулярном чемпионате больше всего бросилось в глаза, как интересно играет «Спартак». Игра в пас, острые атаки, много матчей вытащили, проигрывая в счете, проявляли характер. Понравились молодые ребята, и выделю тройку нападающих: Голдобин — Морозов — Порядин. Приятно было смотреть, как они взаимодействуют. Рад за Диму Вишневского, у него сложилась классная карьера, из Москвы, по сути, никуда не переезжал. Дошел до звания капитана, я очень рад за него», — цитирует Князева MMA.Metaratings.ru.

«Спартак» завершил регулярку на четвертом месте в Западной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина красно-белые встретятся с «Северсталью». Первый матч пройдет 29 февраля.