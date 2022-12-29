Устименко: «Моя цель — стать основным вратарем «Трактора»
Голкипер «Трактора» Кирилл Устименко прокомментировал свои первые матчи в КХЛ. 23-летний вратарь провел две игры — против «Металлурга» (5:4 Б) и «Салавата Юлаева» (4:2).
— Первый матч был тяжелее, переживал чуть-чуть, лишние движения делал, — цитирует «РБ Спорт» Устименко. — «Магнитка» — такой соперник, что может, скажем так, нашнуровать. Вторая игра, против «Салавата», намного легче — и физически, и морально. Я старался больше клюшкой играть, помогать защитникам. Но тоже из-за ворот меня тискали постоянно. В КХЛ большие скорости, и мне нужно немножко набраться опыта.
— Вы перешли в «Трактор» еще в межсезонье. Почему решили принять предложение клуба?
— Я хотел перейти именно в «Трактор». Еще в середине прошлого сезона думал уезжать из Северной Америки. Когда сделал операцию, то начали разговаривать насчет клуба в России. Принял предложение, потому что мне нравится «Трактор» как клуб и Челябинск как город, слышал, что тут очень хорошие коллектив и главный тренер. Поэтому я очень счастлив, что играю здесь.
— Какие цели ставите перед собой лично?
— Стать основным вратарем «Трактора».
«Трактор» с 42 очками занимает 9-е место в Восточной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|45
|35
|10
|73
|2
|Локомотив
|45
|29
|16
|64
|3
|ЦСКА
|43
|27
|16
|59
|4
|Торпедо
|44
|28
|16
|59
|5
|Динамо М
|44
|25
|19
|57
|6
|Спартак
|45
|20
|25
|47
|7
|Витязь
|44
|19
|25
|46
|8
|Северсталь
|44
|17
|27
|44
|9
|Динамо Мн
|45
|17
|28
|42
|10
|Куньлунь
|46
|16
|30
|36
|11
|Сочи
|43
|5
|38
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|44
|28
|16
|61
|2
|Металлург
|44
|27
|17
|60
|3
|Авангард
|44
|26
|18
|56
|4
|Сибирь
|46
|26
|20
|55
|5
|Сал. Юлаев
|44
|23
|21
|54
|6
|Адмирал
|44
|24
|20
|53
|7
|Ак Барс
|44
|21
|23
|49
|8
|Барыс
|45
|20
|25
|43
|9
|Трактор
|45
|18
|27
|42
|10
|Нефтехимик
|44
|19
|25
|41
|11
|Амур
|42
|17
|25
|40
|29.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|- : -