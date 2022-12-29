Нападающий «Металлурга» Лайпсик: «Овечкин — настоящая машина. Он побьет рекорд Гретцки по голам»

Нападающий «Металлурга» Брендан Лайпсик уверен, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Овечкин — настоящая машина. С возрастом он не сбавил и не похоже, что собирается останавливаться. Он великолепный игрок, великолепный человек. Я очень рад, что Овечкин уже на втором месте в списке лучших. Он побьет рекорд Гретцки по голам. Без сомнений», — приводит слова Лайпсика «РИА Новости».

24 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1) российский нападающий оформил дубль и отдал голевую передачу. Он обогнал Горди Хоу, заняв единоличное второе место по голам в североамериканской лиге.

У 37-летнего Овечкина на счету 802 гола в НХЛ. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.