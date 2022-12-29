Коростелев: «Отличаются ли «Ак Барс» Билялетдинова и Знарка? Особо ничего не поменялось»
Нападающий «Металлурга» Никита Коростелев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Была ли двойная мотивация на игру с «Ак Барсом»?
— Да, конечно, — цитирует Metaratings.ru Коростелева. — Две подряд проиграли, немного не хватало и на этот матч была 100% мотивация.
— Что можете выделить по игре?
— В третьем периоде вели, не скатились в оборону, играли дальше в атаке. Сколько бросков ребята заблокировали — снимаю шляпу.
— Отличаются ли «Ак Барс» Билялетдинова и Знарка?
— Особо ничего не поменялось. Команда здоровая, бегают-толкаются. Нам нужно было этому противостоять и как минимум не проиграть в борьбе.
— У Филиппа Майе результативная серия из 6 матчей и 11 очков. Насколько он полезный игрок для вас?
— Он уже доказал, насколько он опасный игрок. Планку держит — лигу разорвал в прошлом году и сейчас продолжает.
«Металлург» после 44 матчей идет на второй строчке турнирной таблице Восточной конференции с 60 очками. Магнитогорцы уступают одно очко лидирующему «Автомобилисту».
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