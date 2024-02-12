Глотов рассказал о дебютном матче на новой арене СКА

Форвард СКА Василий Глотов рассказал о дебютном матче на новой арене, в котором армейцы победили «Сочи» со счетом 8:1.

«Успел ли привыкнуть к новой площадке? Она чуть отличается от той, что была в Ледовом дворце. Более закругленная, меньше пространства в зоне атаки. Игра получается более «вертикальной». Надо осваиваться, искать свои плюсы. Как раз пяти-шести домашних матчей, которые остались перед плей-офф, думаю, нам хватит для того, чтобы привыкнуть. Надо отдать должное персоналу нашей команды. На этих людей выпала основная забота по переезду. Они у нас практически не спят. Мы это очень ценим на самом деле. Нам, игрокам, конечно, проще. Главное, чтобы форма была под рукой. Просто надо привыкнуть к арене, запомнить, где что находится — где игровой зал, где видео-комната. Это вопрос «притирки». А так нормально. Атмосфера тут невероятная. Хочется как можно скорее «обжить» арену. И там, в Ледовом, было прекрасно играть, и тут — на новой арене. И вообще не нужно думать, хорошая у нас арена или нет. Это наша арена, мы должны тут играть, побеждать, любить ее», — приводит слова Глотова «РБ Спорт».

11 февраля петербуржцы провели первую игру в рамках КХЛ на своей новой арене, победив в этой встрече «Сочи» со счетом 8:1. Матч собрал рекордное в истории лиги число зрителей — 21 481.