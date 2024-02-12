Никитин назвал закономерным поражение «Локомотива» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин объяснил причину поражения своей команды от «Спартака» (1:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на послематчевой пресс-конференции.

— Была ли игра «Спартака» для вас сюрпризом?

— Мы сегодня не играли сами. «Спартак» играл в свой хоккей, а мы — нет. Все закономерно.

Это первая победа «Спартака» в четырех матчах регулярного чемпионата с «Локомотивом».