Арбитр Зайцев считает, что «Сибирь» должна была перевести Гордеева в статус россиянина

Арбитр Александр Зайцев поделился мнением о решении дисциплинарной палаты КХЛ и Федерации хоккея России отклонить апелляцию «Сибири» на решение о присуждении четырех технических поражений.

«Клуб должен был перевести его (защитника Федора Гордеева. — Прим. «СЭ») в статус россиянина. У него был иностранный паспорт, естественно, КХЛ включили его как легионера. А клуб для чего? Были подобные случаи, когда только начинался чемпионат России. Возникал вопрос, как считать бывших советских игроков — гражданами России или легионерами»

17 января КХЛ объявила о присуждении «Сибири» четырех технических поражений за нарушение лимита на легионеров. В этих матчах «Сибирь» заявляла четверых легионеров. По правилам КХЛ клуб может заявить на сезон неограниченное число иностранцев, однако на отдельную игру — только троих.

Спорная ситуация связана с защитником «Сибири» Федором Гордеевым. 24-летний хоккеист имеет российское гражданство, но все равно обладал статусом легионера. Позже ФХР присвоила ему российское гражданство.