Гатиятулин: «У Устименко была серьезная реабилитация после операции, дали восстановиться»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (5:4 Б).

«Интересная игра с обилием голов. Зрителям понравился матч. В целом неплохо провели весь матч. Отмечу третий период, здорово сыграли в обороне, создали хорошие моменты. Допустили ошибку, соперник воспользовался и сравнял. На буллитах победили. Важная победа, важные два очка.

Сегодня непривычно продолжили атаковать, когда повели в счете? У нас нет такой установки, чтобы обороняться, когда ведем в счете. Наоборот, мы всегда ребят просим держать шайбу, лишить соперника контроля. Сегодня до середины третьего периода это получалось, будем цепляться за эту игру и наглядно показывать, как это работает.

Почему Устименко не дебютировал раньше? У него была серьезная реабилитация после операции, дали восстановиться. Через «Челмет» набирал форму, сейчас готов. Уверенно провел матч, дальше — посмотрим на его физическое и моральное состояние, примем решение по следующей игре», — приводит слова тренера сайт КХЛ.