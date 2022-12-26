ЦСКА стал четвертым клубом, который достиг отметки в 1000 матчей в КХЛ

ЦСКА стал четвертым клубом, который достиг отметки в 1000 матчей в КХЛ.

Столичное дерби с московским «Динамо» стало 1000-й игрой армейцев в истории КХЛ.

Этот матч также приурочен к 100-летию со дня рождения капитана сборных СССР по футболу и хоккею Всеволода Боброва

Первым 1000 матчей в лиге провел «Металлург», вторым был СКА, третьим — «Ак Барс».