Заварухин — о победе над «Салаватом»: «Игроки «Трактора» сделали большой объем работы»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин в разговоре с «КХЛ ТВ» прокомментировал выход команды во второй раунд Кубка Гагарина. В первом раунде челябинцы обыграли «Салават Юлаев» (4:2, 4-2).

— В чем слагаемые успеха этой серии?

— Я как и говорил, это командная игра, командные действия, ну и выполнение тренерского задания. Без этого никуда.

— Вы со слезами на глазах праздновали голы, остались ли эмоции дальше сражаться?

— Конечно, эмоции остались. Ребята сделали большой объем работы, скажем так. Самое главное, мы победили в этой серии, несмотря ни на что.

— Заряжали клюшку Виталия Кравцова перед периодом?

— Нет, сегодня нет. (Смеется.)

«Трактор» одержал четвертую победу в серии (4-2) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» вылетел из плей-офф КХЛ.