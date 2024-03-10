Заварухин — о победе над «Салаватом»: «Игроки «Трактора» сделали большой объем работы»
Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин в разговоре с «КХЛ ТВ» прокомментировал выход команды во второй раунд Кубка Гагарина. В первом раунде челябинцы обыграли «Салават Юлаев» (4:2, 4-2).
— В чем слагаемые успеха этой серии?
— Я как и говорил, это командная игра, командные действия, ну и выполнение тренерского задания. Без этого никуда.
— Вы со слезами на глазах праздновали голы, остались ли эмоции дальше сражаться?
— Конечно, эмоции остались. Ребята сделали большой объем работы, скажем так. Самое главное, мы победили в этой серии, несмотря ни на что.
— Заряжали клюшку Виталия Кравцова перед периодом?
— Нет, сегодня нет. (Смеется.)
«Трактор» одержал четвертую победу в серии (4-2) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» вылетел из плей-офф КХЛ.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|3 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|3 - 1
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|10.03
|14:30
|
Трактор – Сал. Юлаев
|4 : 2
|10.03
|17:00
|
Динамо М – Динамо Мн
|- : -