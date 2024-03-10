«Трактор» победил «Салават Юлаев» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина

«Трактор» дома обыграл «Салават Юлаев» в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 4:2.

Дубль за хозяев оформил Чарльз Робинсон. Еще по одной шайбе забросили Виталий Кравцов и Семен Дер-Аргучинцев. Джек Родуолд отдал две голевые передачи.

За уфимцев отличились Иван Дроздов и Егор Сучков.

«Трактор» одержал четвертую победу в серии (4-2) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» вылетел из плей-офф КХЛ.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Шестой матч

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

Голы: Дроздов — 4 (Ливо, Мелош), 16:05 — 0:1. Сучков — 1 (Хафизуллин, Шмелев), 16:38 — 0:2. Робинсон — 2 (Котляревский, Родуолд), 20:19 — 1:2. Кравцов — 2 (Дронов, Шабанов), 41:33 — 2:2. Дер-Аргучинцев — 2 (Кравцов, Бурдасов), 57:09 — 3:2. Робинсон — 3 (п.в., Антипин, Родуолд), 59:17 — 4:2.

Вратари: Фукале — Самонов (57:55 — 59:17).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (10+8+11) — 44 (11+20+13).

Судьи: Бирин, Юдаков.

10 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Счет в серии: 4-2