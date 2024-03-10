«Трактор» победил «Салават Юлаев» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина
«Трактор» дома обыграл «Салават Юлаев» в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 4:2.
Дубль за хозяев оформил Чарльз Робинсон. Еще по одной шайбе забросили Виталий Кравцов и Семен Дер-Аргучинцев. Джек Родуолд отдал две голевые передачи.
За уфимцев отличились Иван Дроздов и Егор Сучков.
«Трактор» одержал четвертую победу в серии (4-2) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» вылетел из плей-офф КХЛ.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
Голы: Дроздов — 4 (Ливо, Мелош), 16:05 — 0:1. Сучков — 1 (Хафизуллин, Шмелев), 16:38 — 0:2. Робинсон — 2 (Котляревский, Родуолд), 20:19 — 1:2. Кравцов — 2 (Дронов, Шабанов), 41:33 — 2:2. Дер-Аргучинцев — 2 (Кравцов, Бурдасов), 57:09 — 3:2. Робинсон — 3 (п.в., Антипин, Родуолд), 59:17 — 4:2.
Вратари: Фукале — Самонов (57:55 — 59:17).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 29 (10+8+11) — 44 (11+20+13).
Судьи: Бирин, Юдаков.
10 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
Счет в серии: 4-2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|3 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|3 - 1
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|10.03
|14:30
|
Трактор – Сал. Юлаев
|4 : 2
|10.03
|17:00
|
Динамо М – Динамо Мн
|- : -