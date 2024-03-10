Кожевников объяснил вылет «Салавата Юлаева» из Кубка Гагарина: «Одни ветераны и молодежь»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» победу «Трактора» в матче с «Салаватом Юлаевым» в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 4:2.

«Трактор» и должен был выиграть. Они в любом случае посильнее будут. А в «Салавате» одни ветераны и молодежь играет. Плей-офф, все-таки, это немного другая вещь», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

«Трактор» одержал четвертую победу в серии (4-2) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» вылетел из плей-офф КХЛ.