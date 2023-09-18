Жамнов: «Кин прибудет в Москву» в ближайшие 2-3 дня, но когда он будет играть не знаю"
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал физическое состояние защитника Джоуи Кина.
«В ближайшие два-три дня Джоуи прибудет в Москву, но когда будет играть, не могу сказать. Мы не знаем в какой форме он будет. Мы его посмотрим, поговорим с ним и от этого будем отталкиваться. Вряд ли в следующей игре его можно будет увидеть», — сказал Жамнов.
Ранее агент игрока сообщал, что Кин прибудет в «Спартак» во вторник.
Кин выступал за «Спартак» с 2022 года. В прошлом сезоне он набрал 24 (6+18) очка в 64 матчах регулярного сезона КХЛ.
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