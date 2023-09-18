Тренер «Витязя» Завьялов — о поражении от «Ак Барса»: «Думаете приятно быть первыми снизу?»
Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (4:5 ОТ) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Хорошая игра была и хороший соперник. Высокого уровня. Я рад за ребят, за то, что они проявили характер и играли до конца. Повели в счете, но маленько не хватило. Все-таки авторитет «Ак Барса» было видно, что давит на некоторых игроков. Но они должны пройти через такое давление, учиться. Пройти давление в таком дворце, против такой команды. У нас все-таки играли молодые парни, по 20 лет им. Конечно, такие матчи надо доводить до конца, верить в себя. Хотя забрать очко у такой команды — это тоже успех. Это очко приравнивается к двум очкам. Надо понимать, что мы находимся сейчас в таком состоянии, что такое очко стоит двух. Особый настрой на Казань? Для меня каждый матч имеет значение. Для меня и для команды. Я уже говорил в каком мы сейчас положении. Думаете приятно быть первыми снизу? Мы делаем свою работу так как должны, но не срастается никак. Не вешаем голову и идем дальше. Работаем», — сказал Завьялов.
«Витязь» занимает последнее, 11-е, место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 3 очка за 8 игр. 20 сентября подмосковная команда на выезде сыграет против «Торпедо».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|8
|6
|2
|12
|2
|Торпедо
|7
|5
|2
|11
|3
|Сочи
|8
|5
|3
|10
|4
|Локомотив
|7
|5
|2
|10
|5
|Спартак
|8
|4
|4
|9
|6
|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
|7
|Северсталь
|6
|3
|3
|7
|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|7
|2
|5
|4
|11
|Витязь
|8
|1
|7
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|8
|6
|2
|13
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
|Лада
|8
|4
|4
|9
|5
|Трактор
|8
|4
|4
|9
|6
|Автомобилист
|8
|4
|4
|9
|7
|Сал. Юлаев
|6
|4
|2
|8
|8
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|9
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|10
|Амур
|6
|3
|3
|6
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|7
|1
|6
|3
|18.09
|16:30
|
Барыс – Нефтехимик
|8 : 0
|18.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Торпедо
|1 : 0 ОТ
|18.09
|17:00
|
Металлург Мг – Автомобилист
|4 : 2
|18.09
|17:00
|
Трактор – Лада
|1 : 2
|18.09
|19:00
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 2
|18.09
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|6 : 3
|18.09
|19:30
|
Ак Барс – Витязь
|5 : 4 ОТ
|18.09
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|5 : 3