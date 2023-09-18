Тренер «Витязя» Завьялов — о поражении от «Ак Барса»: «Думаете приятно быть первыми снизу?»

Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (4:5 ОТ) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра была и хороший соперник. Высокого уровня. Я рад за ребят, за то, что они проявили характер и играли до конца. Повели в счете, но маленько не хватило. Все-таки авторитет «Ак Барса» было видно, что давит на некоторых игроков. Но они должны пройти через такое давление, учиться. Пройти давление в таком дворце, против такой команды. У нас все-таки играли молодые парни, по 20 лет им. Конечно, такие матчи надо доводить до конца, верить в себя. Хотя забрать очко у такой команды — это тоже успех. Это очко приравнивается к двум очкам. Надо понимать, что мы находимся сейчас в таком состоянии, что такое очко стоит двух. Особый настрой на Казань? Для меня каждый матч имеет значение. Для меня и для команды. Я уже говорил в каком мы сейчас положении. Думаете приятно быть первыми снизу? Мы делаем свою работу так как должны, но не срастается никак. Не вешаем голову и идем дальше. Работаем», — сказал Завьялов.

«Витязь» занимает последнее, 11-е, место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 3 очка за 8 игр. 20 сентября подмосковная команда на выезде сыграет против «Торпедо».