Форвард «Динамо» Петухов о голе в ворота «Спартака»: «Смотрю, вратарь замешкался на коленках»
Нападающий «Динамо» Егор Петухов поделился мнением о победе над «Спартаком» (6:3) в регулярном чемпионате ФОНБЕТ КХЛ.
«Хорошая атмосфера, много болельщиков, думаю, им понравился такой хоккей, он был и закрытый, и открытый. Было много голов, думаю, что все динамовские болельщики точно довольны.
Третий лакросс? Это не предел. Должны были еще раньше забить, там заварушка была, не попали по воротам. Потом смотрю, вратарь замешкался на коленках. Я думал, что он будет перемещаться на ногах, как он это и сделал», — сказал Петухов.
«Динамо» вышло на первую строчку в таблице Западной конференции, набрав 12 очков за 8 игр. «Спартак» занимает 5-е место (9 очков за 8 матчей).
Положение команд
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Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|8
|6
|2
|12
|2
|Торпедо
|7
|5
|2
|11
|3
|Сочи
|8
|5
|3
|10
|4
|Локомотив
|7
|5
|2
|10
|5
|Спартак
|8
|4
|4
|9
|6
|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
|7
|Северсталь
|6
|3
|3
|7
|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|7
|2
|5
|4
|11
|Витязь
|8
|1
|7
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|8
|6
|2
|13
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
|Лада
|8
|4
|4
|9
|5
|Трактор
|8
|4
|4
|9
|6
|Автомобилист
|8
|4
|4
|9
|7
|Сал. Юлаев
|6
|4
|2
|8
|8
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|9
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|10
|Амур
|6
|3
|3
|6
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|7
|1
|6
|3
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|18.09
|16:30
|
Барыс – Нефтехимик
|8 : 0
|18.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Торпедо
|1 : 0 ОТ
|18.09
|17:00
|
Металлург Мг – Автомобилист
|4 : 2
|18.09
|17:00
|
Трактор – Лада
|1 : 2
|18.09
|19:00
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 2
|18.09
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|6 : 3
|18.09
|19:30
|
Ак Барс – Витязь
|5 : 4 ОТ
|18.09
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|5 : 3
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