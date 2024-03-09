Ротенберг: «За счет «Торпедо» наши ребята получили боевое крещение»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги серии с «Торпедо» (4-1).

— Тяжелая игра для нас сегодня. Самая сложная игра — заключительная, — начал тренер. — Ребята — молодцы, выполнили установку. Соперник играет в быстрый хоккей. Включили наши скорости и победили. Благодарность ребятам, сыграли друг за друга, проявили характер. Это наша вторая серия с «Торпедо». Каждая победа далась кровью и потом. У «Торпедо» сильный тренерский штаб. Нам было непросто. Хочу поблагодарить соперника. За счет «Торпедо» наши ребята получили боевое крещение, выиграли первую победу в плей-офф. По-моему опыту, первая серия — самая сложная. Очень важная победа для нас. Мы смогли перестроиться, внести тактическую вариативность. Посвящаем эту победу нашим болельщикам. Для нас — это только начало.

— Что с Никишиным и Грицюком? У вас какое-то проклятье с травмами.

— Это плей-офф. Это спортивная война. Здесь каждая команда хочет победить. Борьба на каждом миллиметре льда. Есть время зализать раны, восстановиться. Ждем всех ребят к следующей игре. Это хоккей — мужская игра. Все могут сыграть в следующей серии. Мужская игра, мужская работа. Все бьются, все хотят победить. Победит сильнейший, — сказал Ротенберг.

СКА дома победил «Торпедо» (3:0) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.