Ротенберг: «За счет «Торпедо» наши ребята получили боевое крещение»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги серии с «Торпедо» (4-1).
— Тяжелая игра для нас сегодня. Самая сложная игра — заключительная, — начал тренер. — Ребята — молодцы, выполнили установку. Соперник играет в быстрый хоккей. Включили наши скорости и победили. Благодарность ребятам, сыграли друг за друга, проявили характер. Это наша вторая серия с «Торпедо». Каждая победа далась кровью и потом. У «Торпедо» сильный тренерский штаб. Нам было непросто. Хочу поблагодарить соперника. За счет «Торпедо» наши ребята получили боевое крещение, выиграли первую победу в плей-офф. По-моему опыту, первая серия — самая сложная. Очень важная победа для нас. Мы смогли перестроиться, внести тактическую вариативность. Посвящаем эту победу нашим болельщикам. Для нас — это только начало.
— Что с Никишиным и Грицюком? У вас какое-то проклятье с травмами.
— Это плей-офф. Это спортивная война. Здесь каждая команда хочет победить. Борьба на каждом миллиметре льда. Есть время зализать раны, восстановиться. Ждем всех ребят к следующей игре. Это хоккей — мужская игра. Все могут сыграть в следующей серии. Мужская игра, мужская работа. Все бьются, все хотят победить. Победит сильнейший, — сказал Ротенберг.
СКА дома победил «Торпедо» (3:0) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|3 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|3 - 1
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 3
|9.03
|13:30
|
Авангард – Лада
|4 : 0
|9.03
|14:30
|
Металлург Мг – Амур
|3 : 1
|9.03
|17:00
|
СКА – Торпедо
|3 : 0