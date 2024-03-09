Ларионов прокомментировал спорный гол Толчинского в матче против СКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил эпизод со спорным голом нападающего СКА Сергея Толчинского в пятом матче серии между командами.

29-летний форвард открыл счет в первом периоде, получив шайбу сразу после выхода со скамейки.

«Мы пытались подозвать судей, но они не подъехали. Как было видно на видео, одна нога Толчинского была за льдом, а вторая уже на льду. Не знаю, как это трактуется арбитрами. К сожалению, они не подъехали и не объяснили. Некоторые вещи вне нашего контроля. Все, что ты можешь сделать — это обратиться за объяснением. Но его не было», — сказал Ларионов.

СКА обыграл нижегородцев (3:0) и одержал четвертую победу в серии (4-1), пробившись во второй раунд Кубка Гагарина. «Торпедо» покинуло турнир.