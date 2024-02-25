Ротенберг объяснил поражение СКА в матче с «Куньлунем»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Куньлуня» (2:3) в заключительном матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«У многих игроков «Куньлуня» заканчиваются контракты, им нужно показать себя. Они демонстрировали быстрый хоккей, канадский стиль. Это их лучшая игра против нас. Нам не хватило эмоций, отошли от своей игры. Получили хороший урок перед плей-офф. По сезону проделана огромная работа. Золото лучше серебра, но сегодня наша позиция вторая. Теперь новый турнир», — приводит слова Ротенберга сайт КХЛ.

Тренер СКА также отметил, что по ходу сезона ходили разговоры о том, выйдет ли вообще команда в плей-офф.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ команда Ротенберга заняла второе место, набрав 95 очков. Московское «Динамо» с 96 очками стало обладателем Кубка Континента.