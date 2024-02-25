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Сегодня, 20:29

«Куньлунь» — СКА: видеообзор матча КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Куньлунь» и СКА встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Санкт-Петербург 25 февраля и завершилась победой китайской команды — 3:2.

Видео лучших моментов матча «Куньлунь» — СКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ»

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА
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«Сочи» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 67 43 24 93
2 Авангард 67 43 24 92
3 Сал. Юлаев 67 41 26 88
4 Ак Барс 67 40 27 82
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 67 36 31 78
7 Лада 67 31 36 76
8 Амур 67 29 38 70
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 67 28 39 67
11 Адмирал 67 21 46 54
12 Барыс 67 20 47 48
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 67 45 22 96
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 67 40 27 88
5 Северсталь 67 36 31 80
6 ЦСКА 67 34 33 75
7 Торпедо 67 34 33 74
8 Динамо Мн 67 31 36 67
9 Куньлунь РС 67 24 43 54
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 67 20 47 47
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Автомобилист – Локомотив
 2 : 0
25.02 17:00
Сочи – Нефтехимик
 2 : 5
25.02 17:00
Куньлунь РС – СКА
 3 : 2
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