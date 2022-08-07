Ротенберг — о поражении от «Авангарда»: «В меньшинстве матч не выиграть»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Авангарда» на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open (1:3).

— Хорошее начало и первый период, — отметил Ротенберг. — Во втором периоде играли в меньшинстве 10 минут. Поэтому силы закончились. Ребята бились, но в меньшинстве матч не выиграть. Дисциплина — фундамент победы. В третьем периоде хотели вырвать победу: бросали, сняли вратаря, рисковали. Команда находится под серьезными нагрузками. Продолжаем готовиться к сезону. Мы работаем практически без выходных с начала сбора. К началу сезона учтем все ошибки.

— Силовой прием Артема Федорова — это проявление заряженности или нарушение игровой дисциплины?

— Если за это дали две минуты, то это нарушение игровой дисциплины. Все четко и понятно. Надо играть на команду, выигрывать борьбу и единоборства, больше работать ногами. В этой ситуации можно было сыграть по правилам. Но мы имели дело с серьезным соперником, который весь матч играл на грани фола. Для нас все только начинается. Будем работать, чтобы улучшить игровую дисциплину.