Ротенберг — о поражении от «Авангарда»: «В меньшинстве матч не выиграть»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Авангарда» на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open (1:3).
— Хорошее начало и первый период, — отметил Ротенберг. — Во втором периоде играли в меньшинстве 10 минут. Поэтому силы закончились. Ребята бились, но в меньшинстве матч не выиграть. Дисциплина — фундамент победы. В третьем периоде хотели вырвать победу: бросали, сняли вратаря, рисковали. Команда находится под серьезными нагрузками. Продолжаем готовиться к сезону. Мы работаем практически без выходных с начала сбора. К началу сезона учтем все ошибки.
— Силовой прием Артема Федорова — это проявление заряженности или нарушение игровой дисциплины?
— Если за это дали две минуты, то это нарушение игровой дисциплины. Все четко и понятно. Надо играть на команду, выигрывать борьбу и единоборства, больше работать ногами. В этой ситуации можно было сыграть по правилам. Но мы имели дело с серьезным соперником, который весь матч играл на грани фола. Для нас все только начинается. Будем работать, чтобы улучшить игровую дисциплину.
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|Локомотив
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|Нефтехимик
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|Сал. Юлаев
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|11
|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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