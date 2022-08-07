Рябыкин — о защитниках на большинство: «Ярош — наша основная опция»

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу над СКА на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open (3:1).

— Хорошая боевая игра, — сказал Рябыкин. — Здорово действовали в большинстве и не дали сопернику никаких шансов в третьем периоде. Сыграли умно, грамотно.

— Что вреднее на предсезонке: такие драки, как с «Сочи», или силовые приемы, как от Федорова на Броадхерсте?

— Грязные силовые приемы страшнее на предсезонке. Человек может получить травму и выпасть не на один день.

— Довольны, как действовал на синей линии в большинстве Кристиан Ярош?

— Мы довольны, как он действовал сегодня. Забил гол. Сейчас мы смотрим всех защитников. Перед сезоном надо понимать, кто будет играть в большинстве. Ярош — наша основная опция.