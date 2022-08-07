«Куньлунь» подписал контракты с девятью игроками

«Куньлунь» подписал контракты с девятью игроками. Соглашения с нападающими Александром Квартальновым и Кристианом Афанасьевым носят просмотровый характер, сообщает пресс-слудба клуба.

Последний в КХЛ не выступал, на счету Квартальнова — 8 матчей в лиге без набранных очков.

Форварды Лукас Локхарт, Клиффорд Пу, Джейсон Фрэм и защитник Джейк Челиос заключили двусторонние контракты с клубом, соглашение с первым рассчитано на три сезона, с остальными — на один сезон. Все четверо уже играли за клуб в КХЛ: у Локхарта — 258 матчей и 69 (34+35) очков, у Пу — 15 матчей и 6 (3+3) очков, у Фрэма — 94 матча и 27 (12+15) очков, у Челиоса — 129 матчей и 31 (7+24) очко.

Вратарь Мэтт Джарасик, защитник Винсент Ловерди и нападающий Джек Родуолд подписали односторонние контракты с клубом на два сезона. Ранее ни одни из них не играл в КХЛ.