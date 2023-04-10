Ротенберг о драке после матча с ЦСКА: «Это схватка — тут все методы хороши. Никогда не будем сетовать, судьи разберутся»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал драку после финальной сирены в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина с ЦСКА (3:7).
— В этой серии с ЦСКА вы выступаете в роли догоняющего. Удастся ли вам переломить удачно эту серию?
— Больше мы ни о чем не думаем. Есть следующая игра. Будем биться. У нас уже суперсерия. Сыграли 6 игр в регулярке, пять матчей в плей-офф. Абсолютно разные матчи.
— Драка в концовке?
— Это же не первая потасовка. Это эмоции, хоккей, ребята хотят победить. Хорошо, это схватка, тут все методы хороши. Никогда не будем сетовать на нехоккейные вещи, судьи разберутся, они профессионалы.
— При разнице в три шайбы — поменяли вратаря, чтобы дать передохнуть?
— Мы не раз в сезоне снимали вратаря, выигрывали матчи. Здесь уже детали. Мы гол забили, надо было еще забивать. Не нужно было до этого доводить. Сыграли лучшую игру по многим показателям.
— Замена по составу?
— Мы это не афишируем никак.
— Есть ли вероятность появления Гусева в следующем матче?
— Я уже ответил ранее на подобный вопрос. Состав вы увидите за час до игры, как и соперник.
ЦСКА повел в серии со счетом 3-2. Шестая игра состоится в Москве 12 апреля. Начало — в 19.00 мск.
Георгий Горностаев
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс -
Ак Барс -
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|10.04
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|3 : 7