Ротенберг о драке после матча с ЦСКА: «Это схватка — тут все методы хороши. Никогда не будем сетовать, судьи разберутся»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал драку после финальной сирены в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина с ЦСКА (3:7).

— В этой серии с ЦСКА вы выступаете в роли догоняющего. Удастся ли вам переломить удачно эту серию?

— Больше мы ни о чем не думаем. Есть следующая игра. Будем биться. У нас уже суперсерия. Сыграли 6 игр в регулярке, пять матчей в плей-офф. Абсолютно разные матчи.

— Драка в концовке?

— Это же не первая потасовка. Это эмоции, хоккей, ребята хотят победить. Хорошо, это схватка, тут все методы хороши. Никогда не будем сетовать на нехоккейные вещи, судьи разберутся, они профессионалы.

— При разнице в три шайбы — поменяли вратаря, чтобы дать передохнуть?

— Мы не раз в сезоне снимали вратаря, выигрывали матчи. Здесь уже детали. Мы гол забили, надо было еще забивать. Не нужно было до этого доводить. Сыграли лучшую игру по многим показателям.

— Замена по составу?

— Мы это не афишируем никак.

— Есть ли вероятность появления Гусева в следующем матче?

— Я уже ответил ранее на подобный вопрос. Состав вы увидите за час до игры, как и соперник.

ЦСКА повел в серии со счетом 3-2. Шестая игра состоится в Москве 12 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Георгий Горностаев