Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:59

Роман Ротенберг: «У нас вышли многие ребята из ВХЛ. Это наши воспитанники, питерские ребята. Для них гордость играть за СКА»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (2:1 ОТ).

— Соперник создал нам много сложностей. «Динамо» здорово играет в обороне — системная, организованная и обученная команда. Мы это прекрасно понимали и серьезно готовились. В первом периоде допустили ошибку в меньшинстве — обязательно это разберем и улучшим. По ходу игры стали добавлять. Во втором периоде имели хорошие моменты, но не забили. В третьем забили в первой же смене. Ребята — молодцы, выполнили установку на третий период. В овертайме уже дожали соперника. Команду с победой! Огромная благодарность игрокам и болельщикам, которые приехали нас поддержать из Питера.

— В двух последних матчах СКА не мог забросить шайбу в первых и вторых периодах. Это связано с усталостью или другие причины?

— Соперники здорово играют в обороне. Где-то ищем лишнюю передачу, чего и ждет соперник. Нам нужно убирать лишний пас — больше нацеленности на ворота, больше бросков. Надо лезть на пятак, выигрывать борьбу. Мы играем теми, кто есть. Сегодня у нас вышли многие ребята из ВХЛ. Они молодцы — выполняют установку. Это наши воспитанники, питерские ребята. Для них гордость играть за СКА. Это видно по их самоотдаче — всегда бьются, ловят шайбу на себя. Легких игр не бывает. Сегодня был очень сильный соперник — организованный и обученный. Нам пришлось преодолеть сложности. Важная победа для нас — она даст эмоции для матча против минского «Динамо».

— Силы у команды не иссякли? Вы довольны физической формой?

— Вы же видите — мы, слава богу, добавляем. В третьем периоде прибавили в плане скорости и энергии. Было много голевых моментов. У соперника здорово сыграл вратарь — это тоже наш питерский воспитанник Константин Волков. Если команда может добавить в третьем периоде, то она хорошо подготовлена физически и, главное, морально.

— Для вас важно, чтобы играли воспитанники? А как же глобализация?

— Для нас очень важно, что наша система работает. Много хоккеистов из «СКА-Невы» — ребята здорово играют. В других командах тоже много наших воспитанников. Мы за ними следим. Сожалеем, что, например, Дыняк играет за «Ак Барс». Тот же Рашевский — наш воспитанник. И Волков. Ребята в свое время приняли решение перейти в другую систему, но мы за ними следим. Готовим наших воспитанников. Они всегда играют с полной самоотдачей, делают все возможное ради победы. Их уровень игры в «СКА-Неве» — это одно, но когда они приходят в команду мастеров, то прыгают выше головы. Это дорогого стоит. Значит, у нас огромный потенциал. Очень этим гордимся.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/roman-rotienbiergh-o-pobiedie-nad-dinamo-v-moskvie/
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Роман Ротенберг
0
Читайте также
Бывший форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022
«Чувствовал, как энергия наполняет ягодичную мышцу». В прошлом Родченков сам сидел на допинге
Небензя покинул зал СБ ООН во время выступления постпреда Украины
Сборная Марокко обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Анонсирована программа конференции GIC 2022 в Нижнем Новгороде
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудашов: «В дополнительное время у нас была парочка возможностей забить и закончить матч в свою пользу»

Роман Ротенберг рассказал о состоянии травмированных игроков СКА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 40 32 8 67
2 Локомотив 39 24 15 54
3 ЦСКА 37 24 13 53
4 Торпедо 38 22 16 47
5 Динамо М 39 20 19 47
6 Спартак 40 20 20 45
7 Динамо Мн 39 17 22 42
8 Витязь 39 17 22 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 40 13 27 30
11 Сочи 37 5 32 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 38 27 11 57
2 Металлург 38 24 14 52
3 Сибирь 41 24 17 51
4 Сал. Юлаев 38 20 18 47
5 Адмирал 38 21 17 46
6 Авангард 38 21 17 45
7 Ак Барс 38 17 21 41
8 Барыс 40 17 23 37
9 Амур 36 15 21 36
10 Трактор 40 15 25 35
11 Нефтехимик 38 16 22 33
Результаты / календарь
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
7.12 12:00
Амур – Адмирал
 - : -
7.12 19:30
ЦСКА – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости