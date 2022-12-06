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Сегодня, 22:37

Кудашов: «В дополнительное время у нас была парочка возможностей забить и закончить матч в свою пользу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:2 ОТ).

— Упорная игра. У нас это по счету третья подобная игра со СКА, даже счет приблизительно похожий. Этот матч не стал исключением — интересный, острый. Где-то мы преимуществом владели, где-то нас запирали, поэтому исход логичен — овертайм. В дополнительное время у нас была парочка возможностей забить и закончить матч в свою пользу, но пропустили.

— Несмотря на два последних поражения в овертаймах, у вас есть ощущение, что «Динамо» постепенно возвращается к стандартам той игры, которая была в начале сезона? Намного лучше стали действовать в обороне...

— Не соглашусь, большую часть времени в обоих матчах мы проводили в атаке. Здесь можно говорить о недостатках — владея преимуществом, не доводим до заброшенных шайб.

— Менелл рассматривался изначально для игры на синей линии в большинстве, сейчас он играет на полборта. Это связано с тем, что ряд игроков травмированы или же он может и дальше там играть?

— Во-первых, он может и дальше там играть. Во-вторых, естественно, это из-за травмированных.

— Насколько довольны его действиями?

— Мы не забили, я не могу быть довольным.

— Не считаете, что вратарь ошибся в овертайме?

— Нет.

Источник: https://dynamo.ru/news/229833-aleksey_kudashov____bol_shinstvo_i__men_shinstvo_vyishli_na__pervyiy_plan__
Алексей Кудашов
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