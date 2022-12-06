Кудашов: «В дополнительное время у нас была парочка возможностей забить и закончить матч в свою пользу»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:2 ОТ).
— Упорная игра. У нас это по счету третья подобная игра со СКА, даже счет приблизительно похожий. Этот матч не стал исключением — интересный, острый. Где-то мы преимуществом владели, где-то нас запирали, поэтому исход логичен — овертайм. В дополнительное время у нас была парочка возможностей забить и закончить матч в свою пользу, но пропустили.
— Несмотря на два последних поражения в овертаймах, у вас есть ощущение, что «Динамо» постепенно возвращается к стандартам той игры, которая была в начале сезона? Намного лучше стали действовать в обороне...
— Не соглашусь, большую часть времени в обоих матчах мы проводили в атаке. Здесь можно говорить о недостатках — владея преимуществом, не доводим до заброшенных шайб.
— Менелл рассматривался изначально для игры на синей линии в большинстве, сейчас он играет на полборта. Это связано с тем, что ряд игроков травмированы или же он может и дальше там играть?
— Во-первых, он может и дальше там играть. Во-вторых, естественно, это из-за травмированных.
— Насколько довольны его действиями?
— Мы не забили, я не могу быть довольным.
— Не считаете, что вратарь ошибся в овертайме?
— Нет.
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