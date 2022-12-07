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Сегодня, 10:00

«Ак Барс» уволил Знарка — это конец его карьеры? Live c Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Олег Знарок.
Фото photo.khl.ru

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в мире хоккея — в 12.00 в эфире YouTube-канала «СЭ».

Главные темы:

— Олега Знарка уволили из «Ак Барса»;
— Минспорта ужесточило лимит на легионеров в КХЛ;
— «Трактор» все еще вне зоны плей-офф;
— «Спартак» очень хорош с новым тренером.

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2 Локомотив 39 24 15 54
3 ЦСКА 37 24 13 53
4 Торпедо 38 22 16 47
5 Динамо М 39 20 19 47
6 Спартак 40 20 20 45
7 Динамо Мн 39 17 22 42
8 Витязь 39 17 22 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 40 13 27 30
11 Сочи 37 5 32 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 38 27 11 57
2 Металлург 38 24 14 52
3 Сибирь 41 24 17 51
4 Сал. Юлаев 38 20 18 47
5 Адмирал 38 21 17 46
6 Авангард 38 21 17 45
7 Ак Барс 38 17 21 41
8 Барыс 40 17 23 37
9 Амур 36 15 21 36
10 Трактор 40 15 25 35
11 Нефтехимик 38 16 22 33
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