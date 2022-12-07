«Ак Барс» уволил Знарка — это конец его карьеры? Live c Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в мире хоккея — в 12.00 в эфире YouTube-канала «СЭ».

Главные темы:

— Олега Знарка уволили из «Ак Барса»;

— Минспорта ужесточило лимит на легионеров в КХЛ;

— «Трактор» все еще вне зоны плей-офф;

— «Спартак» очень хорош с новым тренером.