Ротенберг: «Точно обещаем нашим болельщикам привезти не один кубок в Санкт-Петербург»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина со счетом 4:5.

Питерцы уступили в серии со счетом 1-4.

— Что с Никишиным?

— Вы знаете, у нас лидеры нашей команды: Саша Никишин, Андрей Педан, Владимир Алистров, другие ребята, которые играли с травмами... Мы очень много ребят потеряли. Наших ребят сломали в первой серии. Не буду раскрывать травмы, но теоретически это могут быть и операции, и несколько месяцев восстановления. Но это наша внутренняя кухня. Не хочу обсуждать здоровье игроков.

— После того сезона была большая ротация, процентов 70 состава. Что ждет команду? Будет ли такое же широкое перекомплектование?

— В моем понимании, нет. Надо просто продолжать работать. Команда собрана с потенциалом развития на несколько лет. Это молодые ребята, которые могут не раз выигрывать, не один кубок привезти в Санкт-Петербург. Мы это точно обещаем нашим болельщикам. Здесь нужно смотреть точечные моменты. Всегда есть возможность изучить то, что есть на рынке. Но там не так много возможностей, к сожалению. Все команды укомплектованы. Те, кто ушли из нашей команды, были возрастными. Наши — молодые, имеют огромный потенциал. В моем понимании с этим составом надо продолжать работать и оттачивать детали, чтобы выигрывать с явным преимуществом и не допускать ошибок.