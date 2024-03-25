Плющев высказался об игре лидеров КХЛ в этом сезоне

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» игру лидеров КХЛ в этом сезоне.

«Командам нужно делать серьезные выводы и анализы. Таких финансовых ресурсов и инфраструктуры, как у СКА, ЦСКА или «Ак Барса», нет ни у кого. Оказывается, не все решают деньги. Все решает площадка, мастерство и самоотверженность» — сказал Плющев «СЭ».

«Автомобилист» победил СКА в серии и вышел в следующий раунд Кубка Гагарина. Ранее турнир покинули ЦСКА, «Ак Барс» и московское «Динамо».

Иван Косарев