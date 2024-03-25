Ротенберг о переезде на новую арену: «У нас не было возможностей это обсуждать. Мы выполнили директиву»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина со счетом 4:5.

Питерцы уступили в серии со счетом 1-4.

— Есть ли те, кто разочаровали? Что с Сергеем Толчинским, почему в этой серии он был не так результативен?

— Те ребята, которые вышли играть в этой серии, не играли на лидирующих позициях. Здесь соперник очень здорово выступал в обороне. Не удалось вскрыть. Это однозначно не вина Толчинского. Ошибки, которые были у нас в обороне, индивидуальные. У наших ребят большое будущее. Они пройдут через такой опыт и станут лучшими игроками России. Надо просто дальше работать. Они бы и не играли в этой серии, если бы не ситуация с травмами.

— Получается, что команда не очень хотела переезжать?

— Если есть директива, мы ее выполняем. Это не обсуждается. Мы делаем максимум возможного. Переезд — непростая история. Наши сотрудники совершили подвиг, наши ребята переехали из обычных своих условий, где они привыкли играть и побеждать на новую арену. Это опыт! Мы никогда не ищем никаких оправданий. Просто это усложнило нашу работу на сто процентов. Вот вы живете в родном доме, переезжаете в новый, где все незнакомое, где все по-новому. Место отличное, это самая большая арена в мире. Мы благодарны болельщикам. Нам удалось установить много рекордов. Но в это же время надо понимать, что родной дом — это родной дом. Мы здесь сделали все, что могли в этой ситуации.

— Была ли возможность переехать с начала плей-офф или с нового сезона?

— У нас не было никаких возможностей это обсуждать. Мы выполнили директиву.