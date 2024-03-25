Ротенберг о переезде на новую арену: «У нас не было возможностей это обсуждать. Мы выполнили директиву»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина со счетом 4:5.
Питерцы уступили в серии со счетом 1-4.
— Есть ли те, кто разочаровали? Что с Сергеем Толчинским, почему в этой серии он был не так результативен?
— Те ребята, которые вышли играть в этой серии, не играли на лидирующих позициях. Здесь соперник очень здорово выступал в обороне. Не удалось вскрыть. Это однозначно не вина Толчинского. Ошибки, которые были у нас в обороне, индивидуальные. У наших ребят большое будущее. Они пройдут через такой опыт и станут лучшими игроками России. Надо просто дальше работать. Они бы и не играли в этой серии, если бы не ситуация с травмами.
— Получается, что команда не очень хотела переезжать?
— Если есть директива, мы ее выполняем. Это не обсуждается. Мы делаем максимум возможного. Переезд — непростая история. Наши сотрудники совершили подвиг, наши ребята переехали из обычных своих условий, где они привыкли играть и побеждать на новую арену. Это опыт! Мы никогда не ищем никаких оправданий. Просто это усложнило нашу работу на сто процентов. Вот вы живете в родном доме, переезжаете в новый, где все незнакомое, где все по-новому. Место отличное, это самая большая арена в мире. Мы благодарны болельщикам. Нам удалось установить много рекордов. Но в это же время надо понимать, что родной дом — это родной дом. Мы здесь сделали все, что могли в этой ситуации.
— Была ли возможность переехать с начала плей-офф или с нового сезона?
— У нас не было никаких возможностей это обсуждать. Мы выполнили директиву.
|Восточная конференция
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|Металлург Мг
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|Авангард
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|Сал. Юлаев
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|Ак Барс
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|Автомобилист
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|Трактор
|68
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|8
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|39
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|Нефтехимик
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|27
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|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|2 - 1
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|1 - 3
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|26.03
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|26.03
|19:30
|
Спартак – Металлург Мг
|- : -