Мартемьянов: «У нас ничего не посыпалось. Если бы посыпалось — было бы 0:10»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:4).

— Соперник сегодня вышел выгрызать эту победу, они это сделали. К сожалению, часть команды у нас была не готова к этому матчу. Сложилось впечатление, что продолжали игру с предыдущим соперником. Было очень мало выигранной борьбы, не лезли на «пятак» соперника и проиграли свой. Будем делать выводы и готовиться к следующему поединку, возможны перестановки в составе. Результатом я не удовлетворен и качеством игры тоже.

— Согласитесь, что у «Сибири» все посыпалось после гола Алексея Бывальцева?

— У нас ничего не посыпалось. Если бы посыпалось — было бы 0:10. То, что пропустили первый гол...бывает. И на старуху бывает проруха. Ничего страшного в этом нет. Надо было играть, времени было предостаточно. В современном хоккее надо свое мастерство проявлять и характер, тогда будет результат.

— Это уже четвертый матч с «Трактором». Анализировали прошлые игры?

— Смотрели их предыдущие матчи, наши поединки тоже смотрели. У них было приличное движение, здорово прессинговали. Мы очень сложно выходили из-под прессинга. Прежде всего проиграли в заряженности на игру. Сейчас состоялся серьезный разговор с командой. Готовимся к Уфе.

— Не рано ли рискнули и сняли вратаря?

— Это мое решение. Мы с тренером по большинству так решили. Нужно было матч сломать, если бы сравняли счет, то могли бы и выиграть.

— У команды практически нет второй бригады большинства.

— У нас большая нагрузка на первую бригаду. Славы Основина не было. Здесь нужно мастерство и уверенность. Моменты были. Единственное — мы сегодня вратаря вообще не закрывали. Все прямые броски он ловил. Нас туда не пускали, но мы туда особо и не лезли. Они лезли, а мы нет.