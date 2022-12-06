КХЛ, 6 декабря: «Спартак» сыграет с «Локомотивом», «Динамо» — СКА
«Спартак» сыграет с «Локомотивом», «Динамо» встретится со СКА в матчах КХЛ
6 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Спартак» примет «Локомотив», СКА отправится в гости к «Динамо» и другие встречи.
Хоккей. Расписание и результаты матчей КХЛ 6 декабря (время начала — московское):
16.30. «Авангард» — «Салават Юлаев»
17.00. «Автомобилист» — «Металлург»
19.30. «Спартак» — «Локомотив»
Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|39
|31
|8
|65
|2
|ЦСКА
|37
|24
|13
|53
|3
|Локомотив
|38
|23
|15
|52
|4
|Торпедо
|38
|22
|16
|47
|5
|Динамо М
|38
|20
|18
|46
|6
|Спартак
|39
|20
|19
|45
|7
|Динамо Мн
|39
|17
|22
|42
|8
|Витязь
|38
|16
|22
|40
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|39
|13
|26
|30
|11
|Сочи
|36
|5
|31
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|37
|26
|11
|55
|2
|Металлург
|37
|24
|13
|52
|3
|Сибирь
|40
|24
|16
|51
|4
|Адмирал
|38
|21
|17
|46
|5
|Авангард
|37
|21
|16
|45
|6
|Сал. Юлаев
|37
|19
|18
|45
|7
|Ак Барс
|37
|17
|20
|40
|8
|Амур
|36
|15
|21
|36
|9
|Барыс
|39
|16
|23
|35
|10
|Трактор
|39
|14
|25
|33
|11
|Нефтехимик
|37
|15
|22
|31
Результаты / календарь
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
|6.12
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|6.12
|16:30
|
Авангард – Сал. Юлаев
|- : -
|6.12
|16:30
|
Барыс – Ак Барс
|- : -
|6.12
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|6.12
|19:00
|
Куньлунь – Витязь
|- : -
|6.12
|19:00
|
Нефтехимик – Сочи
|- : -
|6.12
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
|6.12
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|- : -
Новости