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Сегодня, 10:40

КХЛ, 6 декабря: «Спартак» сыграет с «Локомотивом», «Динамо» — СКА

«Спартак» сыграет с «Локомотивом», «Динамо» встретится со СКА в матчах КХЛ
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Владимир Жарков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

6 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Спартак» примет «Локомотив», СКА отправится в гости к «Динамо» и другие встречи.

Хоккей. Расписание и результаты матчей КХЛ 6 декабря (время начала — московское):

15.30. «Сибирь» — «Трактор»

16.30. «Авангард» — «Салават Юлаев»

16.30. «Барыс» — «Ак Барс»

17.00. «Автомобилист» — «Металлург»

19.00. «Куньлунь» — «Витязь»

19.00. «Нефтехимик» — «Сочи»

19.30. «Динамо» — СКА

19.30. «Спартак» — «Локомотив»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 39 31 8 65
2 ЦСКА 37 24 13 53
3 Локомотив 38 23 15 52
4 Торпедо 38 22 16 47
5 Динамо М 38 20 18 46
6 Спартак 39 20 19 45
7 Динамо Мн 39 17 22 42
8 Витязь 38 16 22 40
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 39 13 26 30
11 Сочи 36 5 31 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 37 26 11 55
2 Металлург 37 24 13 52
3 Сибирь 40 24 16 51
4 Адмирал 38 21 17 46
5 Авангард 37 21 16 45
6 Сал. Юлаев 37 19 18 45
7 Ак Барс 37 17 20 40
8 Амур 36 15 21 36
9 Барыс 39 16 23 35
10 Трактор 39 14 25 33
11 Нефтехимик 37 15 22 31
Результаты / календарь
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
6.12 15:30
Сибирь – Трактор
 - : -
6.12 16:30
Авангард – Сал. Юлаев
 - : -
6.12 16:30
Барыс – Ак Барс
 - : -
6.12 17:00
Автомобилист – Металлург
 - : -
6.12 19:00
Куньлунь – Витязь
 - : -
6.12 19:00
Нефтехимик – Сочи
 - : -
6.12 19:30
Динамо М – СКА
 - : -
6.12 19:30
Спартак – Локомотив
 - : -
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