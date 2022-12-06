«Спартак» сыграет с «Локомотивом», «Динамо» встретится со СКА в матчах КХЛ

6 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Спартак» примет «Локомотив», СКА отправится в гости к «Динамо» и другие встречи.

Хоккей. Расписание и результаты матчей КХЛ 6 декабря (время начала — московское):

15.30. «Сибирь» — «Трактор»

16.30. «Авангард» — «Салават Юлаев»

16.30. «Барыс» — «Ак Барс»

17.00. «Автомобилист» — «Металлург»

19.00. «Куньлунь» — «Витязь»

19.00. «Нефтехимик» — «Сочи»

19.30. «Динамо» — СКА

19.30. «Спартак» — «Локомотив»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут