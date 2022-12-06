«Барыс» в серии буллитов обыграл «Ак Барс»

«Барыс» обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

В составе клуба из Астаны в основное время отличились Аркадий Шестаков и Алекс Грант. Победный буллит реализовал Линден Вей.

У казанской команды шайбы забросили Никита Дыняк и Кирилл Петров.

После этой встречи «Барыс» с 37 очками в 40 матчах занимает 8-е место в таблице Востока. «Ак Барс» идет на 7-й позиции, имея в активе 41 очко в 38 встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шестаков — 7 (Савицкий, Бекетаев), 8:01 — 1:0. Грант — 3 (Вей, Михайлис), 16:37 — 2:0. Дыняк — 4 (Семенов), 30:32 — 2:1. Петров — 7 (Шипачев, Лучевников), 55:38 — 2:2.

Победный буллит: Вей.

Вратари: Бояркин — Мифтахов.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (14+6+5+3) — 37 (9+9+16+3).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

6 декабря. Астана. «Барыс-Арена». 4027 зрителей.