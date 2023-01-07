Мартемьянов: «Попросили парней успокоиться и начать играть в хоккей»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:2 ОТ).

«В «Сибири» я второй год работаю, и не помню, чтобы у нас с Минском были проходные матчи, они всегда напряженные. Постоянно то в одну, то в другую сторону игра складывается.

По сегодняшней игре: в предыдущем матче парни отдали много эмоций и сил, сегодня нервная игра была с самого начала, много стыков, удалений, борьбы. Мы попросили парней успокоиться и начать играть в хоккей. Играли уже на результат, не до красивого хоккея», — приводит слова тренера сайт КХЛ.