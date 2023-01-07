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Сегодня, 21:49

Клубы КХЛ интересуются американским защитником Лаледжией

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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По информации «СЭ», три клуба заинтересованы в подписании на следующий сезон канадского хоккеиста Джоуи Лаледжиа.

Сейчас 30-летний защитник выступает за шведский ХВ-71. В этом чемпионате он набрал 18 (8+10) очков в 29 матчах.

В Северной Америке Лаледжиа не поднимался выше АХЛ, где провел 324 матча и набрал 178 (67+111) очков.

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