Клубы КХЛ интересуются американским защитником Лаледжией

По информации «СЭ», три клуба заинтересованы в подписании на следующий сезон канадского хоккеиста Джоуи Лаледжиа.

Сейчас 30-летний защитник выступает за шведский ХВ-71. В этом чемпионате он набрал 18 (8+10) очков в 29 матчах.

В Северной Америке Лаледжиа не поднимался выше АХЛ, где провел 324 матча и набрал 178 (67+111) очков.