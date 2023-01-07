Вудкрофт: «Заключительная игра после дальневосточного выезда — это всегда сложно»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:3 ОТ).
— Команда показала свои хорошие качества. Заключительная игра после дальневосточного выезда — это всегда сложно. Игроки бились на льду, отдавали все силы. «Сибирь» — сильный соперник. Обе команды показали классную игру. Матч прошел очень энергично и эмоционально. Могли зацепить еще больше очков в овертайме. Но в целом доволен хоккеем, который продемонстрировали. Набрали балл, что тоже неплохо. Возвращаемся домой. И продолжаем подготовку дальше.
— Понятно, что хозяева где-то лезли под кожу: иногда после силовых приемов отмахивались. Насколько довольны дисциплиной «Динамо»? Возможно, стоило где-то сыграть хладнокровнее?
— Не скажу, что кто-то пытался залезть нам под кожу. Мы играли правильно. Понимали, что будет жесткая борьба в этом трудном матче. Не все вещи можем контролировать, которые принимаются по ходу встречи... В целом старались играть по нашей системе: грамотно и максимально отдаваться борьбе, играть жестко и по правилам. Все ребята сделали все для победы.
— «Динамо» набрало пять из шести возможных очков с этого сложно выезда. Как удалось сплотить коллектив после неудачной серии в декабре?
— Это очень хороший результат для дальневосточного выезда. Наверное, один из лучших, что удавалось в этом сезоне. Говоря про то, как мы справлялись после неудачной серии, я верю, что у нас отличная команда. Есть ребята, которые проявляют свои лидерские качества. К тому же вернулось несколько ключевых игроков после длительной паузы. Они помогли стабилизировать нашу игру и привнесли свой вклад. Я думаю, что вы заметили эту разницу. Надо продолжать в том же духе. С каждой игры брать позитив и двигаться шаг за шагом. Думать только о нашей команде и правильном пути развития. Если будем проводить все игры по нашей системе, то сможем добиваться успеха. Еще раз хочу отметить, как команда действительно здорово себя проявила на этом дальнем выезде в сложных условиях.
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