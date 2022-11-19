Леонтьев — о победе над СКА: «Парни красавцы, не подвели»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:1).

«Потрясающая атмосфера, когда полная арена за нас болеет. Парни красавцы, не подвели. Победили, порадовали болельщиков, которым большое спасибо за поддержку. Поздравляю игроков, все проявили бойцовские качества, вытащили тяжелый матч. Особенно в концовке, когда мы получили удаление. Нам было сложно, мы выстояли и забили победный гол.

Тихомиров, конечно, здорово сыграл в воротах, выручал в нужные моменты. Ну и команда выступила, как единый монолит. Мы не обольщаемся, есть, над чем работать. Следующий соперник тоже очень серьезный, будем готовиться.

Победная шайба? Увидел, что в меньшинстве Слава [Лещенко] набирает ход на фланге. Конечно, я понимал, что сейчас будет интересная комбинация. Классный пас Галимова и реализация от Лещенко, отличный гол. Я всегда прошу ребят атаковать, если есть возможность. Хоть втроем, хоть вчетвером. Нужно забивать голы и радовать зрителей победами.

Травмы всегда были и будут. Это не особенность именно нынешнего сезона, он еще только набирает обороты. Мы сыграли только 40% матчей всего, даже половины не прошли. Жесткая лига, много силовых приемов, нужно иметь крепкое здоровье и держать удар. Бывает и шайба прилетит, сильные броски. Грубости и грязи сейчас стало намного меньше, все это пресекается. Хоккей стал намного чище, чем 10 и тем более 20 лет назад. А травмы и раньше были», — цитирует тренера сайт КХЛ.