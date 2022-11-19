КХЛ, 19 ноября: «Нефтехимик» сыграет против СКА, «Авангард» — «Ак Барс» и другие матчи
«Нефтехимик» сыграет против СКА, «Авангард» встретится с «Ак Барсом» в матчах КХЛ
19 ноября, в субботу, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. СКА отправится в гости к «Нефтехимику» и другие встречи.
Хоккей. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 19 ноября (время начала — московское):
14.30. «Салават Юлаев» — «Сибирь»
14.30. «Трактор» — «Металлург»
15.00. «Автомобилист» — «Сочи»
17.00. «Динамо» М — «Куньлунь»
17.10. «Динамо» Мн — «Адмирал»
Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|32
|26
|6
|54
|2
|ЦСКА
|30
|20
|10
|45
|3
|Торпедо
|32
|20
|12
|42
|4
|Локомотив
|31
|18
|13
|42
|5
|Динамо М
|31
|16
|15
|37
|6
|Витязь
|31
|14
|17
|34
|7
|Спартак
|33
|14
|19
|33
|8
|Динамо Мн
|32
|14
|18
|33
|9
|Северсталь
|32
|12
|20
|32
|10
|Куньлунь
|33
|12
|21
|27
|11
|Сочи
|29
|5
|24
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|31
|21
|10
|44
|2
|Металлург
|31
|19
|12
|42
|3
|Сал. Юлаев
|30
|17
|13
|41
|4
|Адмирал
|32
|18
|14
|40
|5
|Сибирь
|33
|18
|15
|39
|6
|Авангард
|31
|17
|14
|37
|7
|Ак Барс
|30
|13
|17
|31
|8
|Трактор
|32
|13
|19
|29
|9
|Барыс
|31
|13
|18
|28
|10
|Амур
|29
|11
|18
|27
|11
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|25
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
|19.11
|13:00
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|19.11
|14:00
|
Барыс – Амур
|- : -
|19.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|19.11
|14:30
|
Трактор – Металлург
|- : -
|19.11
|15:00
|
Автомобилист – Сочи
|- : -
|19.11
|17:00
|
Нефтехимик – СКА
|- : -
|19.11
|17:00
|
Динамо М – Куньлунь
|- : -
|19.11
|17:10
|
Динамо Мн – Адмирал
|- : -
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