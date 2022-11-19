«Нефтехимик» сыграет против СКА, «Авангард» встретится с «Ак Барсом» в матчах КХЛ

19 ноября, в субботу, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. СКА отправится в гости к «Нефтехимику» и другие встречи.

Хоккей. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ 19 ноября (время начала — московское):

13.00. «Авангард» — «Ак Барс»

14.00. «Барыс» — «Амур»

14.30. «Салават Юлаев» — «Сибирь»

14.30. «Трактор» — «Металлург»

15.00. «Автомобилист» — «Сочи»

17.00. «Динамо» М — «Куньлунь»

17.00. «Нефтехимик» — СКА

17.10. «Динамо» Мн — «Адмирал»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

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